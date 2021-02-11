"Величезний смуток, великий біль і безупинні сльози. В черговий раз я не зможу займатися тим, що люблю найбільше на світі – грати в футбол.

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Іноді я відчуваю себе некомфортно через свій стиль гри, тому що я йду в дриблінг, і мене постійно б'ють по ногах. Не знаю, проблема полягає в мені або в тому, що я роблю на полі. Це дуже мене засмучує. І мені дуже сумно чути від гравців, тренерів, коментаторів або кого завгодно: "Його треба бити", "він постійно пірнає", "плакса", "дитина", "розпещений" і так далі.

Якщо чесно, мене це засмучує, і я не знаю, скільки ще зможу це виносити. Я просто хочу бути щасливим, граючи в футбол. Нічого більше", – написав Неймар в Instagram.

Нагадаємо, через травму м'яза Неймар пробуде у лазареті близько місяця.

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