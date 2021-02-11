"Огромная грусть, безмерная боль и постоянный плач. В очередной раз я не смогу заниматься тем, что люблю больше всего на свете – играть в футбол.

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Иногда я чувствую себя некомфортно из-за своего стиля игры, потому что я иду в дриблинг, и меня постоянно бьют по ногам. Не знаю, проблема заключается во мне или в том, что я делаю на поле. Это очень меня огорчает. И мне очень грустно слышать от игроков, тренеров, комментаторов или кого угодно: "Его надо бить", "он постоянно ныряет", "плакса", "ребенок", "избалованный" и так далее.

Если честно, меня это печалит, и я не знаю, сколько еще смогу это выносить. Я просто хочу быть счастливым, играя в футбол. Ничего больше", – написал Неймар в Instagram.

Напомним, из-за травмы мышцы Неймар пробудет в лазарете около месяца.

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