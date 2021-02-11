Мрії Неймара знову зіграти з Ліонелем Мессі відкладаються на невизначений термін.

Неймар не зміг дограти поєдинок проти Кана (0:1) і був змушений покинути поле на 60-й хвилині. Лікарі ПСЖ діагностували у зіркового форварда пошкодження лівого привідного м'яза, повідомляє офіційний сайт парижан.

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За прогнозами медперсоналу, для відновлення 29-річному бразильцю знадобиться близько 4-х тижнів. Таким чином нападник не допоможе ПСЖ у двобоях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які заплановані на 16 лютого та 10 березня.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Неймар провів 11 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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