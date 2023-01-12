Півзахисник Міралем П'яніч не бачить нічого ганебного у тому, що імениті європейські гравці масово переходять у чемпіонати Близького Сходу.

Боснієць з вересня виступає в ОАЕ за Шарджу, яка є конкурентом Аль-Айна Сергія Реброва. Нещодавно в Саудівську Аравію переїхав Кріштіану Роналду, з яким П'яніч провів 2 спільні сезони за Ювентус. 32-річний хавбек щиро вітає таке рішення португальця.

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"Аль-Наср – це дуже амбітний клуб. Я загалом переконаний, що майбутнє футболу на Близькому Сході. Є країни, які можуть багато чого запропонувати, але їхній потенціал ще не реалізований. Безумовно, тут розвиватиметься футбол. Ось чому я не здивований рішенням Роналду. Футбол в Аравії не такий простий, як всі думають. Гадаю, Кріштіану зробить свій внесок у розвиток спорту цієї країни", – наводить слова П'яніча Football Italia.

Додамо, що Міралем за рік в ОАЕ заробляє близько 3 млн євро, які виглядають "крихтами" на тлі 200 млн у Роналду.

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