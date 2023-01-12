Аль-Хіляль прагне запросити Ліонеля Мессі у відповідь на перехід Кріштіану Роналду до Аль-Насра, інформує Mundo Deportivo.

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Клуби є найпринциповішими суперниками і обидва можуть похизуватися величезними фінансовими можливостями. Аль-Наср дав Роналду рекордні 200 мільйонів доларів на рік, але Аль-Хіляль готовий перебити ці цифри. "Лідери" заманюють Мессі захмарними 300 мільйонами річних. Також Саудівська Аравія отримає потужну рекламну вивіску у боротьбі за проведення ЧС-2030. Мессі вже рік є послом туризму цієї країни, але виступи у місцевому чемпіонаті матимуть значно сильніший ефект для футбольної спільноти.

Зауважимо, що Лео нібито планує підписати новий контракт з ПСЖ до 2024 року, а угода Роналду з Аль-Насром розрахована до 2025-го.

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