"Ми прагнули виграти, але також знали, що це буде важкий матч. Беневенто добре організований з двома жорсткими лініями, тому нам довелося бути спокійними і розподілити м'яч. Натомість ми були хаотичними, зробили багато помилок і, на жаль, не змогли здобути бажаний результат. Це був поганий день у всіх відношеннях, з нашим ставленням, технічними помилками, усім. Коли ви граєте так, то цілком можете програти.

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10 очок відставання від Інтера? Ми повинні продовжувати вірити, продовжувати свій шлях, щоб опинились на вершині. Як я вже сказав, мета не змінюється, але нам потрібно зовсім інше ставлення для цього.

У голі винен не лише Артур. Я не думаю, що він бачив суперника, бо його закривав Бонуччі. Краще б він віддав м'яч воротареві, оскільки горизонтальний пас завжди несе елемент небезпеки. Як оцінюю свою роботу зараз? Я не засуджую себе. Є так багато людей, які щодня судять мене в ЗМІ, тому я залишаю їм це", – наводить слова Пірло Football Italia.

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