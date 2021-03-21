"Мы стремились выиграть, но также знали, что это будет тяжелый матч. Беневенто хорошо организован с двумя жесткими линиями, поэтому нам пришлось быть спокойными и распределить мяч. Вместо этого мы были хаотичными, сделали много ошибок и, к сожалению, не смогли получить желаемый результат. Это был плохой день во всех отношениях, с нашим подходом, техническими ошибками, всем. Когда вы играете так, то вполне можете проиграть.

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10 очков отставания от Интера? Мы должны продолжать верить, продолжать свой путь, чтобы оказались на вершине. Как я уже сказал, цель не меняется, но нам нужно совсем другое отношение для этого.

В голе виноват не только Артур. Я не думаю, что он видел соперника, потому что его закрывал Бонуччи. Лучше бы он отдал мяч вратарю, поскольку горизонтальный пас всегда несет элемент опасности. Как оцениваю свою работу сейчас? Я не осуждаю себя. Есть так много людей, которые ежедневно судят меня в СМИ, поэтому я оставляю им это", – приводит слова Пирло Football Italia.

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