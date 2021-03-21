У неділю в рамках чергового туру чемпіонату Італії відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 28-й тур

Сампдорія – Торіно – 1:0

Гол: Кандрева, 26

Удінезе – Лаціо – 0:1

Гол: Марушич, 37

Ювентус – Беневенто – 0:1

Гол: Гаїч, 70

Фіорентина – Мілан – початок зустрічі о 19:00

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Середняк турнірної таблиці Серії А Сампдорія приймала на власному полі Торіно. Підопічні Клаудіо Раньєрі дуже сподівались у домашньому матчі з аутсайдером перервати п'ятиматчеву безвиграшну серію. Натомість "бики", після драматичної перемоги над Сассуоло, з хорошими емоціями і вірою в себе прибули на Луїджі Ферраріс. Альбін Екдаль вже на початку матчу втратив розкішну можливість вивести господарів вперед – після його пострілу сфера просвистіла у лічених сантиметрах від лівої стійки. З поперемінним успіхом у боротьбі за центр поля команди дотягнули до середини першого тайму, аж поки "блучерк'яті" не розігнали розкішну атаку. Перепасовуючись, генуезці легко добрались до штрафного майданчика суперника і Антоніо Кандрева з району одинадцятиметрової позначки прошив Сальваторе Сірігу. Другий тайм пройшов без голів, що дозволило Сампдорії піднятися на десяту сходинку турнірної таблиці Серії А.

Лаціо у матчі з Удінезе мав особливу мотивацію, адже саме "б'янконері" у першій частині сезону обірвали безпрограшну ходу команди Сімоне Індзагі. На сатисфакцію у вигляді гола довелось чекати майже весь перший тайм – лише на 37-й хвилині Адаму Марушичу вдалось розпакувати ворота Хуана Муссо. Хоча, здавалось, момент буде втрачено: опинившись на самоті у лівому куті штрафного майданчика чорногорець, замість того аби пробити, почав обігрувати захисників, зміщуючись все ближче до центру. Як виявилось, рішення було цілком вірним – захиснику римлян вдався майстерний удар у праву дев'ятку без шансів для голкіпера.

По перерві Родріго де Пауль мав шанс зрівняти, однак м'яч після його удару влучив у стійку. Свою спробу змарнував і Чіро Іммобіле. Перемога дозволила римлянам впритул наблизитись до Роми – від команди Фонсеки "орли" відстають тепер лише на одне очко.

Ювентус, попри величезну перевагу у першому таймі, так і не зміг офіційно розпакувати ворота Беневенто. Гол Роналду незадовго до перерви арбітр скасував, зафіксувавши положення поза грою. Мали туринці шанс відзначитись і з пенальті за гру рукою суперника, однак VAR був цього вечора на стороні підопічних Філіппо Індзагі.

По перерві "Стара синьйора" продовжила тиснути на ворота гостей, однак перший же удар у площину воріт Войцеха Щенсни увінчався голом. Кричущої помилки припустився Артур, намагаючись перекинути м'яч на інший фланг. Передача виявилась занадто слабкою, Адольфо Гаїч встиг перехопити сферу і холоднокровно пробити повз голкіпера. Підопічні Андреа Пірло щосили намагалися врятувати ситуацію, однак першої поразки в останніх шести матчах уникнути не вдалось.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ