Ювентус епічно "привіз" собі вирішальний гол – відеоогляд програного матчу проти Беневенто
18:15 - Читать на русском
Ювентус сенсаційно програв Беневенто у 28 турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.
70’ Адольфо Гаїч
Роналду і компанія влаштували обстріл воріт новачка, але жоден з ударів цілі не досяг. Також була підозра на пенальті через гру рукою захисника Беневенто – VAR став на бік аутсайдера.
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Фатальний для Ювентуса момент трапився на 69 хвилині. Артур "обрізався" біля власного карного майданчика, і Адольфо Гаїч покарав 70-мільйонного бразильця. Підопічні Піппо Індзагі героїчно вистояли, здолавши чемпіона на його полі.
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