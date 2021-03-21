Роналду і компанія влаштували обстріл воріт новачка, але жоден з ударів цілі не досяг. Також була підозра на пенальті через гру рукою захисника Беневенто – VAR став на бік аутсайдера.

Ювентус сенсаційно поступився Беневенто і перевав п'ятиматчеву безпрограшну серію, Лаціо здолав Удінезе

Фатальний для Ювентуса момент трапився на 69 хвилині. Артур "обрізався" біля власного карного майданчика, і Адольфо Гаїч покарав 70-мільйонного бразильця. Підопічні Піппо Індзагі героїчно вистояли, здолавши чемпіона на його полі.