"Клуб сам вийшов на Вадима Шаблія, після чого в мене запитали, чи маю я інтерес до Ярмоленка. Серед усіх гравців, яких мені пропонували на цю позицію, я поставив Андрія на перше місце.

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Чудово знаю його якості, наскільки він комунікабельний, наскільки безболісно він увіллється в будь-який колектив чи лігу. Радий, що цей трансфер відбувся. Я й сам не люблю довго сидіти на одному місці. Потрібні нові зв'язки, потрібно розвиватися, цікавитися іншою культурою. Думаю, чемпіонат ОАЕ буде досить цікавим для Андрія.

Я не вмовляв його переходити в Аль-Айн. Лише пояснював йому переваги клубу. Право вибору було лише в нього та його сім’ї. Вболівальники в Україні мають поважати цей вибір. Впевнений, тут він не втратить кваліфікацію та допоможе збірній України у важливих матчах", – резюмував Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Сергій та Андрій проведуть в ОАЕ прийдешній сезон: перший у статусі тренера, а другий у ролі гравця. Контракти обох розраховані до літа 2023 року.

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