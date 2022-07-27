"Клуб сам вышел на Вадима Шаблия, после чего у меня спросили, имею ли я интерес к Ярмоленко. Среди всех игроков, которых мне предлагали на эту позицию, я поставил Андрея на первое место.

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Прекрасно знаю его качества, насколько он коммуникабелен, насколько безболезненно он вольется в любой коллектив или лигу. Рад, что этот трансфер состоялся. Я сам не люблю долго сидеть на одном месте. Нужны новые связи, нужно развиваться, интересоваться другой культурой. Думаю, чемпионат ОАЭ будет достаточно интересен Андрею.

Я не уговаривал его переходить в Аль-Айн. Только объяснял ему преимущества клуба. Право выбора было только у него и его семьи. Болельщики в Украине должны уважать этот выбор. Уверен, что здесь он не потеряет квалификацию и поможет сборной Украины в важных матчах", – резюмировал Ребров в интервью Football Hub .

Сергей и Андрей проведут в ОАЭ грядущий сезон: первый в статусе тренера, а второй в роли игрока. Контракты обоих рассчитаны до лета 2023 года.

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