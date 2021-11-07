Вест Хем – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем приймав Ліверпуль в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Вест Хем вийшов вперед на старті зустрічі завдяки невпевненій грі голкіпера суперника Аліссона.
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До перерви гості вирівняли становище, але ненадовго. Голи Форнальса та Зума у другому таймі залишили Ліверпуль без шансів на очки у цьому двобої. Підопічні Клоппа змогли відквитати ще один м'яч, проте навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо.
Вест Хем піднявся на третю сходинку АПЛ, посунувши Ліверпуль на 4-ту.
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