Вест Хем вийшов вперед на старті зустрічі завдяки невпевненій грі голкіпера суперника Аліссона.

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До перерви гості вирівняли становище, але ненадовго. Голи Форнальса та Зума у другому таймі залишили Ліверпуль без шансів на очки у цьому двобої. Підопічні Клоппа змогли відквитати ще один м'яч, проте навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо.

Вест Хем піднявся на третю сходинку АПЛ, посунувши Ліверпуль на 4-ту.

Вест Хем завдав Ліверпулю першої поразки в сезоні й вийшов на 3 місце АПЛ – команда Ярмоли круто використала свої козирі