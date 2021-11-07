Ліверпуль поступився Вест Хему (2:3) у центральному матчі 11 туру АПЛ і втратив третє місце. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Андрій Ярмоленко на тижні отримав пошкодження і не встиг відновитися до матчу з Ліверпулем. Втім, українець не є великою втратою для "молотобійців", які мають міцний і стабільний стартовий склад. Девід Мойєс виставив на гру всіх найсильніших, а от Юргену Клоппу довелося обходитися без Фірміно, Мілнера, Кейта та Еліота.

Збалансований та грамотний Вест Хем

Вест Хем і Ліверпуль – команди різного масштабу та амбіцій, але перед матчем у турнірній таблиці їх розділяли лише два очки. Лондонці приємно дивують і результатами, і якістю футболу. У Вест Хема поставлена гра в усіх фазах. Грамотний середній блок без м'яча та швидкі атаки.

У поєдинку з Ліверпулем, звичайно, ставка була на контрвипади. Відібравши м'яч на своїй половині, футболісти Вест Хема у дві-три передачі доходили до чужих воріт. Партнери відразу шукали попереду Антоніо, але не просто закидали на удачу – всі механізми відпрацьовані.

Завдяки цьому Вест Хем відкрив рахунок вже на 4 хвилині, коли Антоніо на контратаці заробив кутовий. Форнальс від кута поля закрутив м'яч прямо у ворота, а Аліссон помилився у верховій боротьбі з Огбонною.

Повівши в рахунку, господарі сіли в оборону, однак нічого не дозволяли створити супернику. Деякий час йшла рвана гра, потім Ліверпуль закріпився в чужих володіннях. Але моментів все одно не було. Вест Хем майстерно оборонявся: насичений центр поля, 9 футболістів відпрацьовують за лінією м'яча, Боуен і Бенрахма активно допомагають на флангах. ВХЮ чудово тримався.

Ліверпуль відігрався завдяки класу

Ліверпуль володів м'ячем понад 70% часу, а першого удару завдав аж на 31-й хвилині. Мерсисайдці комбінували, але трансформувати територіальну перевагу в моменти не могли. Суперники витримували інтенсивність Ліверпуля та встигали перекривати зони.

Гостям не вдавалося побудувати якісну атаку з ударом. Зліва для Робертсона створювалися ізоляції, але простріли Енді легко перехоплювали лондонці (жоден з 6 кросів у першому таймі не дійшов до адресата).

Ліверпуль загострював лише тоді, коли м'яч потрапляв до Салаха. Партнери віддавали на нього за першої ліпшої нагоди, а сам Мохамед опускався глибше у спробах звільнитися від опіки. Як тільки єгиптянин припускався мінімальної помилки – його за мить накривали.

Але коли Салах робив все добре – у Вест Хема виникали проблеми. Наприкінці першого тайму Мо класно розвернувся перед штрафним майданчиком і змусив Райса сфолити. Трент красиво пробив зі штрафного в "дев'ятку" та зрівняв рахунок.

Господарі ідеально скористалися своїми козирями і застрибнули в топ-3

Другий тайм розпочався у рівній боротьбі, переваги Ліверпуля зразка 40-х хвилин вже не було. Вест Хем грав на рівних, відповідаючи прекрасними контратаками. Кожне перехоплення "молотобійців" перетворювалося у вертикальний випад.

Команди обмінялися супершансами: класна комбінація в дотик завершилася ударом Мане (парирував Фабіанскі), а Вест Хем знову гостро розіграв стандарт – Доусон головою пробив у поперечину.

Зрештою господарі використали свої козирі та вирвали перемогу! Спершу разюча контратака: перехоплення в центрі поля, Боуен протягнув м'яч метрів 30 та ідеально покотив на хід Форнальсу. Іспанець переграв Аліссона та вивів Вест Хем вперед.

А закріпили перевагу лондонці, звичайно, на кутовому. Боуен виконав розкішну підкручену подачу на дальню стійку, а Зума головою переправив м'яч у сітку. Мерсисайдці відіграли один м'яч зусиллями Оріджі, але врятувати нічию вже не зуміли. Ще один хороший штрафний Трента завершився неточним ударом Мане.

3:2 – Вест Хем перемагає Ліверпуль. "Молотобійці" набрали 23 очки та піднялися на третє місце АПЛ, обігнавши якраз команду Клоппа (22 бали)! Перша поразка Ліверпуля в сезоні.

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