"Мушу зізнатися, що я не бачив списку, але не здивований, що мене там немає. Я не такий вже великий гравець, якщо говорити про індивідуальну гру.

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Для мене важливо, щоб команда перемагала. Тільки коли Баварія виграє, я можу по-справжньому сяяти. Кожен з нас залежить від команди. Я задоволений цим і не думаю про список", – Кімміха Sport1.de.

До слова, нещодавно France Football назвав 30-ту претендентів на "Золотий м'яч" у 2021 році. У пресі фаворитами на нагороду вважають Роберта Лєвандовскі, Жоржінью та Ліонеля Мессі.

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