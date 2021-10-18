"Должен признаться, что я не видел списка, но не удивлен, что меня там нет. Я не такой уж великий игрок, если говорить об индивидуальной игре.

"Золотой мяч-2021": France Football назвал номинантов – Месси, Роналду, Левандовски и другие будут бороться за титул

Для меня важно, чтобы команда побеждала. Только когда Бавария выиграет, я могу по-настоящему сиять. Каждый из нас зависит от команды. Я доволен этим и не думаю о списке", – Киммиха Sport1.de.

К слову, недавно France Football назвал 30-ю претендентов на "Золотой мяч" в 2021 году. В прессе фаворитами на награду считают Роберта Левандовски, Жоржиньо и Лионеля Месси.

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