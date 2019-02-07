"Я не отримую тих можливостей, які мають одноклубники", – Іско незадоволений своїм становищем у Реалі

Хавбек Реала Іско, вочевидь, незадоволений тим, що отримує небагато ігрового часу на полі.

Екс-захисник Реала Рубен де ла Ред, який завершив кар'єру у віці 25 років через проблеми зі здоров'ям, прокоментував той факт, що Іско останнім часом вкрай рідко з'являється у складі "галактікос".

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"У Реалі всі футболісти дуже високого класу, а місця тих, хто не відповідає рівню, займають одноклубники", – сказав де ла Ред EFE.

Іско не забарився з відповіддю і у Twitter написав.

Абсолютно згоден з де ла Редом, але, коли вам не надають тих же можливостей, що й вашим одноклубникам, картина виглядає інакше. Я продовжую працювати і боротися, чекаючи, на свій шанс Hala Madrid".

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