Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога Соларі

Ель Класіко ніколи не минає без серйозних наслідків для обох команд. "Футбол 24" розповідає про головних переможців та переможних за підсумками першого матчу між Барселоною та Реалом у півфіналі Кубка Іспанії.

Марсело та Коутінью не відповідають рівню іспанських грандів

Великі бразильські зірки знову феєрично провалились. Обоє переживають серйозний спад форми – обоє дуже швидко виправдали статус головних невдах Ель Класіко. Особливо розчарував Коутінью, який за відсутності Лео Мессі повинен був стати двигуном атак Барселони. Не склалось. Найдорожчий гравець в історії каталонського клубу (160 млн євро) просто розчинився на полі. Філіппе настільки незграбно комбінував з партнерами, що нерідко отримував "прочуханки" від Альби і Суареса. 26-річний хавбек грає без бажання та виглядає абсолютно безпомічним. Його футбол – це фіаско. Крапка.

Барселона та Реал зіграли внічию у півфіналі Кубка: "бланкос" в ударі, слабкий Мессі, крах Бейла та нові зірки Класіко

Коутінью не лише ризикує перетворитись у резервіста після повернення Дембеле, але й має усі шанси покинути Камп Ноу вже найближчого літа. Виступ бразильця начебто остаточно розчарував босів "блаугранас", які готові розглянути пропозиції щодо його продажу. Перший у списку потенційних покупців – лондонський Челсі.

‘Sleepwalking’ Coutinho slammed by fans after Barcelona shockerhttps://t.co/vcmDCfIeFd pic.twitter.com/KBoY8Bm0q0 — The Sun Football (@TheSunFootball) 7 лютого 2019 р.

Не кращі справи у Марсело, якого добряче "відвозив" прудконогий Малком. Титулований бразилець усім своїм виглядом демонструє непоборне бажання возз'єднатись з Кріштіану Роналду. Інакше просто неможливо пояснити його регулярні та майже послідовні втрати позиції. Де був Марсело, коли забивав Малком? Чорт забирай, що він робив за 40 метрів від власних воріт? І це ми зараз розповідаємо про першого віце-капітана Реала! Соларі, мабуть, трішки помиляється, коли називає бразильця "справжнім мадрідістою". Кучерявий явно виходив на Камп Ноу з думками про Турин. Шкода лише молодого Регілона, який не потрапив у заявку через єдину помилку Соларі...

Вінісіус та Артур – велике майбутнє

По-доброму нахабний, швидкий, технічний, з чудовим дриблінгом... Вінісіус може бути задоволений своїм дебютним Ель Класіко. 18-річному бразильцеві, який не побоявся переповненого Камп Ноу, лише забракло влучності та холоднокровності на завершальній стадії. Юний вундеркінд зіпсував щонайменше дві класні контратаки "бланкос", щоб поховати Барсу за рахунку 0:1. Спочатку він не помітив Крооса на вбивчій позиції, а згодом затягнув з ударом, дозволивши Піке до мінімуму скоротити кут обстрілу. Однак саме через лівий фланг Вінісіуса Реал створив Барселоні найбільше проблем у першому таймі. Шкет регулярно пропонував себе, намагався обігрувати та майже завжди перебував у епіцентрі подій. У Мадриді зростає велика зірка. Це точно.

А тепер про реінкарнацію. Артур – це спектакль. Бразилець не лише рухається, як Хаві Ернандес, але й дедалі більше нагадує легенду Барселони у конструюванні гри. Вихованець Греміо вміло виходить з-під пресингу, практично не втрачає м'ячі та намагається діяти вертикально. Модріч ловивив його, але не спіймав. 92% точності передач, 6 перехоплень, 10 виграних дуелей дозволили Артуру стати одним з найпомітніших гравців Класіко. Він реально творить на футбольному полі та не боїться відповідальності. Камп Ноу отримав нового ідола на довгі роки...

Desempenho do Arthur no El Clássico



- 79 passes (92% passes certos).

- 2 dribles completados.

- 3 divididas ganhas.

- 4 bolas longas (5 tentativas).

- 6 interceptações.

- 10 duelos ganhos.

- Nota: 7.7 pic.twitter.com/2jLQNAui4q — Erra e Chuta (@erraechuta) 6 лютого 2019 р.

Кейлор – не проблема для Реала

Костариканець продемонстрував величезний професіоналізм. Опинившись за спиною у Тібо Куртуа, найкращий голкіпер минулого розіграшу Ліги чемпіонів зовсім не втратив рефлексів. Навпаки, він продовжив наполегливо працювати, щоб показати себе за ідеального сценарію. Кейлор дивовижним чином потягнув удар Суареса, який міг стати переломним. "Пантеру" загнали у клітку, але, коли вона потрапляє на волю – начувайтеся суперники Реала. Навас у повному порядку, він завжди напоготові попри складний період.

Семеду – ідеальний правий латераль для Барселони

Мабуть, найкращий матч португальця у поточному сезоні. Семеду показав повний арсенал скілів, необхідний для сучасного латераля. Він регулярно підключався до атак, створював чисельну більшість завдяки якісному дриблінгу та надійно працював в обороні, не дозволяючи розігнатись Вінісіусу. Здогадуєтесь, хто зробив найбільше вдалих обіграшів у складах обох команд? Звісно, Семеду – 6. А хто ефектним фінтом відправив у буфет самого Серхіо Рамоса? Бінго! Це знову португалець, який, схоже, виграє конкуренцію у Серхі Роберто.

Oh Ramos Semedo ta mît dans la sauce pic.twitter.com/DlsiU4QUUX — A Aziz (@Ziza30923875) 7 лютого 2019 р.

Малком та Льоренте повинні грати частіше

Він повернувся. Гравець, заради якого Барселона пожертвувала дипломатичними стосунками з Ромою, нарешті продемонстрував весь свій потенціал. І Малком обрав для цього ідеальний момент – найбільший спектакль світу. Бразилець ледь не скрутив шию Марсело своїм дриблінгом, завжди загострював, відпрацьовував у обороні. Словом, він робив усе, щоб довести Вальверде, що заслужив на місце під сонцем. Ну а винагородою для екс-вінгера Бордо став забитий гол, який трохи покращив шанси Барси на підсумковий успіх. Тепер Вальверде зобов'язаний ставити його частіше.

По інший бік барикад – схожий прецедент. Маркос Льоренте вийшов у старті замість Каземіро та повністю виправдовував довіру з боку Соларі, поки не травмувався. Молодий іспанець забезпечив "бланкос" фізичну перевагу в середній лінії та якісний відбір м'яча. Здоровий Льоренте сильніший за Каземіро, принаймні зараз.

Іско та Бейл жахають, Лукас – топ

Зізнайтесь, хтось з вас бодай раз згадував про Іско в контексті того, що відбувалось безпосередньо на полі? Навряд чи. Мабуть, найбільш незадоволений новим керманичем Реала гравець дивився матч з лави запасних. Він програв війну Соларі, якого фанати "бланкос" готові носити на руках після серії успішних матчів та прийнятного результату на Камп Ноу. Вихованцю Малаги, який обрав скиглення замість важкої праці на тренуваннях, схоже, потрібно готуватись до зміни клубу. Він набрид як тренеру, так і президенту, а Класіко – зайве тому підтвердження.

Гарет Бейл також сильно розчарував, але це – вже не новина. Валлієць просто "злив в унітаз" відведених йому 25 хвилин гри. Так, прихильники британця з таким же успіхом можуть кивати у бік Мессі, однак аргентинець вийшов після пошкодження, і він хоча б старався. Зрештою Лео феєрить майже в кожному поєдинку, а Бейл... Окей, давайте просто залишимо його.

Жахливою формою Гарета сповна користається Лукас Васкес, якого після Класіко можна назвати безапеляційним гравцем основи. Галісієць провів розкішний поєдинок, забивши, можливо, ключовий м'яч протистояння. Йому знадобилось лише 6 хвилин, щоб довести правильність вибору Соларі. Наразі Лукас затьмарює не лише Бейла, але й Асенсіо, який ризикує залишитись у вічно перспективних.

Соларі – головний переможець

Аргентинський фахівець поволі будує власний Реал Мадрид. Він підняв моральний дух команди, який ще декілька тижнів тому перебував десь на рівні плінтуса та повернув чинним чемпіонам Європи їхню візитівку – вертикальний футбол з вбивчими контратаками. Соларі приймає складні рішення, як у випадку з Іско, але зрештою дає результат. На Камп Ноу йому частково вдалось переграти Вальверде, який виглядав розгублено у першому таймі. Хоча навіть після перерви Барса не створювала вбивчі моменти. Аргентинець самоствердився у лігві принципового суперника. Це – його персональна перемога.