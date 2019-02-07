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"Я не получаю тех возможностей, которые имеют одноклубники", – Иско недоволен своим положением в Реале

21:28 66 Читати українською
"Я не получаю тех возможностей, которые имеют одноклубники", – Иско недоволен своим положением в Реале
Иско / Marca

Хавбек Реала Иско, очевидно, недоволен тем, что получает немного игрового времени на поле.

Экс-полузащитник Реала Рубен де ла Ред, который завершил карьеру в возрасте 25 лет из-за проблем со здоровьем, прокомментировал тот факт, что Иско в последнее время крайне редко появляется в составе "галактикос".

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"В Реале все футболисты очень высокого класса, а места тех, кто не соответствует уровню, занимают одноклубники", – сказал де ла Ред EFE.

Иско не замедлил с ответом и в Twitter написал.

"Абсолютно согласен с де ла Редом, но, когда вам не предоставляют тех же возможностей, что и вашим одноклубникам, картина выглядит иначе. Я продолжаю работать и бороться, ожидая, своего шанса Hala Madrid".

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Иско Иско Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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