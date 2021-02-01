Екс-гравець збірної Нідерландів, ПСВ, Барселони, Шальке, Сток Сіті та Олімпіакоса Ібрагім Афеллай вирішив зав'язати з активними виступами у віці 34 років.

Чемпіон світу Гроскройц завершив кар'єру у віці 32 років

"Я не отримав всього, чого хотів. Але я спокійно до цього ставлюся. Завжди знаєш, що цей момент рано чи пізно настане. І це чудово", – зазначив екс-хавбек у коментарі NOS. Додамо, що більшу частину кар'єри Афеллай провів у складі ПСВ, однак після переходу в Барселону та через часті травми кар'єра гравця пішла на спад

Одним з найвищих досягнень у кар'єрі Ібрагіма є срібна медаль Чемпіонату світу-2010 року, відігравши 20 хвилин на Мундіалі.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році