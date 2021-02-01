Экс-игрок сборной Нидерландов ПСВ, Барселоны, Шальке, Сток Сити и Олимпиакоса Ибрагим Афеллай решил завязать с активными выступлениями в возрасте 34 лет.

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"Я не получил всего, чего хотел. Но я спокойно к этому отношусь. Всегда знаешь, что этот момент рано или поздно наступит. И это прекрасно", – отметил экс-хавбек в комментарии NOS. Добавим, что большую часть карьеры Афеллай провел в составе ПСВ, однако после перехода в Барселону и из-за частых травм карьера игрока пошла на спад

Одним из высших достижений в карьере Ибрагима есть серебряная медаль Чемпионата мира-2010 года, отыграв 20 минут на Мундиале.

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