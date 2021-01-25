Екс-гравець збірної Німеччини та дортмундської Борусії оголосив про завершення кар'єри гравця у віці 32 років.

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"Спасибі за все і кожну мить – ми разом творили історію. Я прощаюся і до швидкої зустрічі", – написав Гроскройц в Instagram. Також він додав ностальгічне відео найкращих моментів кар'єри. Кевін був відданим фанатом Борусії Д, а з 2009 по 2015 роки виступав за дортмундців, вигравши дві Бундесліги, Кубок і Суперкубок Німеччини. Потім у нього почався різкий спад – Галатасарай, Штутгарт, Дармштадт і нарешті третьоліговий Юрдінген.

У складі збірної Німеччини Гроскройц провів 6 матчів та навіть потрапив до фінальної заявки команди на ЧС-2014. На Мундіалі він не провів жодної хвилини на полі, але отримав золоту медаль разом із іншими гравцями Бундестім.

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