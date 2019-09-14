Шевченко: Я не натуралізую гравців для збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував натуралізацію легіонерів для збірної України.

"Я не натуралізую гравців. Я працюю з тими, у кого є у цей момент український паспорт.

Якщо у гравця є паспорт громадянина України, він входить в сферу моїх інтересів. Якщо він буде гідний рівня гравця збірної, я його буду викликати.

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Як я вже говорив раніше, мене не цікавить місце в групі, мене цікавить один результат – путівка на Євро-2020. Тому поки ми не вирішили це завдання, будемо битися в кожному матчі.

Що стосується окремих ігор, думаю, правильно буде говорити, що вийшло, а що – ні, вже після закінчення всього відбіркового циклу. Звичайно, завжди хочеться, щоб команда грала ідеально. Іноді у хлопців виходить на полі все або майже все. Іноді – не дуже...

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В будь-якому випадку, я задоволений результатом, який дає команда, і цілісністю гри, показаної нашими футболістами і в матчі з Сербією, і з Португалією, і з Люксембургом", – цитує Шевченка vesti.ua.