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"Пеп зробив з нього Зідана України за 2 роки": Зінченко розвинув нереальні показники з Ман Сіті у збірній, і це оцінили

18:55 1620 Читать на русском
"Пеп зробив з нього Зідана України за 2 роки": Зінченко розвинув нереальні показники з Ман Сіті у збірній, і це оцінили
Зінченко знову забив гол – цього разу в матчі Україна – Нігерія: реакція фанатів
Тарас Котів Тарас Котів

Олександр Зінченко знову в центрі уваги британських фанатів і аналітиків. Гравець Манчестер Сіті забив гол у кожному з двох останніх матчів за збірну України.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Зінченко веде Україну за собою. Два забиті м'ячі та 1 асист за 5 останніх матчів. Переможний гол у зустрічі з Литвою, повернення у гру проти Нігерії. Однак футбол – це не тільки голи і передачі. Це також відбір, вихід з-під пресингу, важка, а подекуди ефектна робота в центрі поля, початок гольових атак, єдиноборства на землі і в повітрі. У всіх цих компонентах Зіна був одним з найкращих в останньому спарингу. Хоча саме результативність завойовує перші шпальти газет і журналів, а також серця фанатів. Тому відзначимо і те, що Сашко вперше забив за збірну двічі за один календарний рік, та ще й серією.

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Дух. Віра. Характер. @ffukraine

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Зінченко виконав на 30 техніко-тактичних дій більше, ніж найближчий переслідувач у збірній України. Разом з Маліновським виграв найбільше єдиноборств (12). Зіграв з найменшим браком (12%) серед гравців середньої і передньої лінії, поступившись лише динамівцям Буяльському і Шепелєву, які вийшли після 67-ї хвилини і зіграли напрочуд чисто. Віддав 111 пасів, що на 22 більше, ніж у наступного за цим показником Бурди. Створив найбільше гольових моментів (3). Абсолютний лідер за кількістю пасів у фінальну третину поля (45) – найближчий переслідувач Ярмоленко віддав поблизу воріт суперника на 24 передачі менше.

У підбираннях (6) його випередив лише Матвієнко (7). Навіть у відбір Зінченко вступав (9 разів) найчастіше після Маліновського (12), ставши найуспішнішим за кількістю вдалих спроб (5). Не дивно, що і нігерійські вболівальники Манчестер Сіті віддають йому належне: "Що з ним зробили тренування у Пепа з двома Сілвами".

"Добра робота. Я фанат Сіті, але цей гол розбив мені серце, позаяк був забитий моїй країні".

"Найкращий лівий захисник ліги; твоє ім'я – вогонь"

Дехто спробував заперечити Робертсоном, але порівняння статистики лівого захисника Ліверпуля і нашого Олександра в сезоні 2019/20... насправді не на користь Ендрю. Українець переважає шотландця у підкатах (8:6) та їхній успішності (4:1, або 50% проти 17%), виносах (7:5), вибиваннях головою (4:2), повітряних єдиноборствах (7:3). Ефективність подач Зінченка на рівні 36%, у Робертсона – 21%. Олекс більше виграв і дуелей (17 проти 14), але Енді менше програв (17 на 16). Відверта перевага "червоного" лише у перехопленнях (7:2).

Крім цього, гравцю збірної України немає рівних в АПЛ 2019/20 за кількістю контактів з м'ячем на половині поля суперника (230), не значно від нього відстає лише Перейра з Лестера. "Разом з тим, вони ще не отримали з цього атакувальної віддачі, але ці показники, мабуть, свідчать про їхній потенціал зробити це".

Доволі популярна думка, що Зіну треба більше пробувати у півзахисті, коли Менді відновиться і виявиться остаточно готовим відвоювати місце у старті. Деякі фанати моляться, аби на зміну Давіду Сілві нікого не підписували, а більше використовували Фодена та Олекса.

Відразу 20 голів організували 5 зірок Ман Сіті за час міжнародної паузи. Машина Пепа працює не лише у клубі. Не тільки 8 голів і 12 асистів, а ще й 40 створених ними моментів!

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"Зінченко забив 2 голи під час міжнародної перерви, а Менді повертається (французький лівий захисник готовий зіграти вже проти Норвіча на вихідних, – прим. "Футбол 24). Зінченко і Де Брюйне гратимуть у півзахисті в грудні, коли кожен травмується".

"Ось чому Менді буде складно навіть тоді, коли набере форму. Зінченко просто грає занадто добре, щоб втрачати місце гравця основи".

"Пеп перетворив Зінченка на українського Зідана за 2 роки. Його вплив на англійський футбол не має рівних".

Зінченко у символічній збірній гравців, які найбільше еволюціонували під керівництвом Гвардіоли. Тут і Мессі, і Лам, і Стерлінг...

"За межами поля це той самий Зінченко, що й на полі. Майже віддає асист".

"Український Де Брюйне"

Зінченко також увійшов у команду місяця відбору Євро-2019, хоча його чомусь засунули на клубну позицію лівого захисника. Непогана компанія: Де Брюйне, Де Йонг, Стерлінг, Роналду та інші.

Не можна просто взяти і прокоментувати по-доброму звірячу гру Зіни без добірної англійської лайки, хехе.

Зінченко у матчі Україна – Нігерія: дивіться відео гола та усіх корисних дій гравця Ман Сіті

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Статті Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Тарас Котів Україна - Нігерія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Україна Україна Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Збірна України Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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