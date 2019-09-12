"Пеп зробив з нього Зідана України за 2 роки": Зінченко розвинув нереальні показники з Ман Сіті у збірній, і це оцінили

Олександр Зінченко знову в центрі уваги британських фанатів і аналітиків. Гравець Манчестер Сіті забив гол у кожному з двох останніх матчів за збірну України.

Зінченко веде Україну за собою. Два забиті м'ячі та 1 асист за 5 останніх матчів. Переможний гол у зустрічі з Литвою, повернення у гру проти Нігерії. Однак футбол – це не тільки голи і передачі. Це також відбір, вихід з-під пресингу, важка, а подекуди ефектна робота в центрі поля, початок гольових атак, єдиноборства на землі і в повітрі. У всіх цих компонентах Зіна був одним з найкращих в останньому спарингу. Хоча саме результативність завойовує перші шпальти газет і журналів, а також серця фанатів. Тому відзначимо і те, що Сашко вперше забив за збірну двічі за один календарний рік, та ще й серією.

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Зінченко виконав на 30 техніко-тактичних дій більше, ніж найближчий переслідувач у збірній України. Разом з Маліновським виграв найбільше єдиноборств (12). Зіграв з найменшим браком (12%) серед гравців середньої і передньої лінії, поступившись лише динамівцям Буяльському і Шепелєву, які вийшли після 67-ї хвилини і зіграли напрочуд чисто. Віддав 111 пасів, що на 22 більше, ніж у наступного за цим показником Бурди. Створив найбільше гольових моментів (3). Абсолютний лідер за кількістю пасів у фінальну третину поля (45) – найближчий переслідувач Ярмоленко віддав поблизу воріт суперника на 24 передачі менше.

У підбираннях (6) його випередив лише Матвієнко (7). Навіть у відбір Зінченко вступав (9 разів) найчастіше після Маліновського (12), ставши найуспішнішим за кількістю вдалих спроб (5). Не дивно, що і нігерійські вболівальники Манчестер Сіті віддають йому належне: "Що з ним зробили тренування у Пепа з двома Сілвами".

"Добра робота. Я фанат Сіті, але цей гол розбив мені серце, позаяк був забитий моїй країні".

I’m a city fan. But that goa did break my heart as it was against my country .

Good job Zinchenko — Ademola Victor (@AdemolaVictor) September 10, 2019 "Найкращий лівий захисник ліги; твоє ім'я – вогонь"

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