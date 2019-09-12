"Пеп зробив з нього Зідана України за 2 роки": Зінченко розвинув нереальні показники з Ман Сіті у збірній, і це оцінили

Олександр Зінченко знову в центрі уваги британських фанатів і аналітиків. Гравець Манчестер Сіті забив гол у кожному з двох останніх матчів за збірну України.
Зінченко веде Україну за собою. Два забиті м'ячі та 1 асист за 5 останніх матчів. Переможний гол у зустрічі з Литвою, повернення у гру проти Нігерії. Однак футбол – це не тільки голи і передачі. Це також відбір, вихід з-під пресингу, важка, а подекуди ефектна робота в центрі поля, початок гольових атак, єдиноборства на землі і в повітрі. У всіх цих компонентах Зіна був одним з найкращих в останньому спарингу. Хоча саме результативність завойовує перші шпальти газет і журналів, а також серця фанатів. Тому відзначимо і те, що Сашко вперше забив за збірну двічі за один календарний рік, та ще й серією.
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Зінченко виконав на 30 техніко-тактичних дій більше, ніж найближчий переслідувач у збірній України. Разом з Маліновським виграв найбільше єдиноборств (12). Зіграв з найменшим браком (12%) серед гравців середньої і передньої лінії, поступившись лише динамівцям Буяльському і Шепелєву, які вийшли після 67-ї хвилини і зіграли напрочуд чисто. Віддав 111 пасів, що на 22 більше, ніж у наступного за цим показником Бурди. Створив найбільше гольових моментів (3). Абсолютний лідер за кількістю пасів у фінальну третину поля (45) – найближчий переслідувач Ярмоленко віддав поблизу воріт суперника на 24 передачі менше.
У підбираннях (6) його випередив лише Матвієнко (7). Навіть у відбір Зінченко вступав (9 разів) найчастіше після Маліновського (12), ставши найуспішнішим за кількістю вдалих спроб (5). Не дивно, що і нігерійські вболівальники Манчестер Сіті віддають йому належне: "Що з ним зробили тренування у Пепа з двома Сілвами".
"Добра робота. Я фанат Сіті, але цей гол розбив мені серце, позаяк був забитий моїй країні".
Дехто спробував заперечити Робертсоном, але порівняння статистики лівого захисника Ліверпуля і нашого Олександра в сезоні 2019/20... насправді не на користь Ендрю. Українець переважає шотландця у підкатах (8:6) та їхній успішності (4:1, або 50% проти 17%), виносах (7:5), вибиваннях головою (4:2), повітряних єдиноборствах (7:3). Ефективність подач Зінченка на рівні 36%, у Робертсона – 21%. Олекс більше виграв і дуелей (17 проти 14), але Енді менше програв (17 на 16). Відверта перевага "червоного" лише у перехопленнях (7:2).
Крім цього, гравцю збірної України немає рівних в АПЛ 2019/20 за кількістю контактів з м'ячем на половині поля суперника (230), не значно від нього відстає лише Перейра з Лестера. "Разом з тим, вони ще не отримали з цього атакувальної віддачі, але ці показники, мабуть, свідчать про їхній потенціал зробити це".
Доволі популярна думка, що Зіну треба більше пробувати у півзахисті, коли Менді відновиться і виявиться остаточно готовим відвоювати місце у старті. Деякі фанати моляться, аби на зміну Давіду Сілві нікого не підписували, а більше використовували Фодена та Олекса.
Відразу 20 голів організували 5 зірок Ман Сіті за час міжнародної паузи. Машина Пепа працює не лише у клубі. Не тільки 8 голів і 12 асистів, а ще й 40 створених ними моментів!
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"Зінченко забив 2 голи під час міжнародної перерви, а Менді повертається (французький лівий захисник готовий зіграти вже проти Норвіча на вихідних, – прим. "Футбол 24). Зінченко і Де Брюйне гратимуть у півзахисті в грудні, коли кожен травмується".
"Ось чому Менді буде складно навіть тоді, коли набере форму. Зінченко просто грає занадто добре, щоб втрачати місце гравця основи".
"Пеп перетворив Зінченка на українського Зідана за 2 роки. Його вплив на англійський футбол не має рівних".
Зінченко у символічній збірній гравців, які найбільше еволюціонували під керівництвом Гвардіоли. Тут і Мессі, і Лам, і Стерлінг...
"За межами поля це той самий Зінченко, що й на полі. Майже віддає асист".
"Український Де Брюйне"
Зінченко також увійшов у команду місяця відбору Євро-2019, хоча його чомусь засунули на клубну позицію лівого захисника. Непогана компанія: Де Брюйне, Де Йонг, Стерлінг, Роналду та інші.
Не можна просто взяти і прокоментувати по-доброму звірячу гру Зіни без добірної англійської лайки, хехе.
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