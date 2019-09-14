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Сабо: Збірна України вже точно посяде як мінімум 2 місце у відборі Євро-2020

09:40 479 Читать на русском
Сабо: Збірна України вже точно посяде як мінімум 2 місце у відборі Євро-2020
Йожеф Сабо / ТК Футбол

Колишній гравець та наставник Динамо Йожеф Сабо оптимістично налаштований щодо перспектив збірної України.

"Думаю, що у футболістів збірної зараз гарний настрій, тому що команда провела два хороших матчі, причому в другій грі з Нігерією хлопці зуміли витягнути гру, програючи по ходу матчу 0:2.

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Було бажання і вирвати перемогу у нігерійців на останніх хвилинах. Тому, на мій погляд, Андрій Шевченко в цілому напевно задоволений футболістами і командою, незважаючи на наявні помилки.

Думаю, що як мінімум друге місце у нас вже в кишені, тут і обговорювати нічого. А ось у двох матчах, що залишилися, з Португалією і Сербією, на мій погляд, нашій команді треба постаратися поборотися за перше місце", – цитує Сабо Команда 1.

Збірна України лідирує у відбірковій групі Євро-2020, набравши 13 очок.

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