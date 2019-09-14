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Шевченко: Я не натурализую игроков для сборной Украины

14:09 87 Читати українською
Шевченко: Я не натурализую игроков для сборной Украины
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал натурализацию легионеров для сборной Украины.

"Я не натурализую игроков. Я работаю с теми, у кого есть в данный момент украинский паспорт.

Если у игрока есть паспорт гражданина Украины, он входит в сферу моих интересов. Если он будет достоин уровня игрока сборной, я его буду вызывать.

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Как я уже говорил раньше, меня не интересует место в группе, меня интересует один результат – путевка на Евро-2020. Поэтому пока мы не решили эту задачу, будем биться в каждом матче.

Что касается отдельных игр, думаю, правильно будет говорить, что получилось, а что – нет, уже по окончании всего отборочного цикла. Конечно, всегда хочется, чтобы команда играла идеально. Иногда у ребят получается на поле все или почти все. Иногда – не очень...

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В любом случае, я удовлетворен результатом, который дает команда, и целостностью игры, показанной нашими футболистами и в матче с Сербией, и с Португалией, и с Люксембургом", – цитирует Шевченко vesti.ua.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины
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