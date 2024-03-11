"Клопп і Гвардіола – виняткові тренери. Мені завжди більше подобався Клопп, бо він не мав таких ресурсів, як Гвардіола. Його стиль відповідає тому, як я бачу футбол.

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Пеп фантастичний, без сумніву, але Клопп – неймовірна особистість, яка знаходить спільну мову не лише з футболістами та керівництвом, а й з містом, вболівальниками.

Саме це виділяє великих тренерів. Вони роблять більше, ніж просто виграють матчі, вони впливають на життя людей. Думаю, що чоловіки, жінки та діти в Ліверпулі щоразу прокидаються з думкою про пристрасть і енергію Клоппа. Сер Алекс Фергюсон мав таку ж здатність.

Дуже хочу, щоб Клопп не був тренером Ліверпуля. Я егоїстично не можу дочекатися, коли він піде. Поки він в клубі, Ліверпуль має великі шанси на успіх", – цитує Невілла Daily Mail.

Нагадаємо, що Клопп очолює Ліверпуль з 2015-го. "Червоні" під його керівництвом виграли АПЛ-2019/20 та Лігу чемпіонів-2018/19. Німець оголосив, що в кінці сезону йде з клубу.

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