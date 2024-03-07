Юрген Клопп вкотре підтвердив свою людяність і чудове ставлення до вболівальників.

Ліверпуль приїхав у Прагу, де проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти місцевої Спарти.

Клопп отримає ідеальну пропозицію – потенційний роботодавець розробив план, як заманити тренера Ліверпуля

Не секрет, що в Чехії знайшли прихисток багато українців. Нашим молодим хлопцям пощастило перетнутися з Клоппом. Керманич Ліверпуля люб'язно поговорив з ними і підписав український прапор.

Нагадаємо, матч "червоних" проти Спарти відбудеться сьогодні, початок о 19:45. Для 56-річного Клоппа це прощальний сезон на чолі Ліверпуля – він заздалегідь попередив про свій відхід і бажання відпочити.

"Ходив неголений, у потертих джинсах, запізнювався на тренування": чому варто прочитати бестселер про Юргена Клоппа