"Клопп и Гвардиола – исключительные тренеры. Мне всегда больше нравился Клопп, потому что он не имел таких ресурсов, как Гвардиола. Его стиль соответствует тому, как я вижу футбол.

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Пеп фантастический, без сомнения, но Клопп – невероятная личность, которая находит общий язык не только с футболистами и руководством, но и с городом, болельщиками.

Именно это выделяет великих тренеров. Они делают больше, чем просто выигрывают матчи, они влияют на жизнь людей. Думаю, что мужчины, женщины и дети в Ливерпуле каждый раз просыпаются с мыслью о страсти и энергии Клоппа. Сэр Алекс Фергюсон обладал такой же способностью.

Очень хочу, чтобы Клопп не был тренером Ливерпуля. Я эгоистично не могу дождаться, когда он уйдет. Пока он в клубе, Ливерпуль имеет большие шансы на успех", – цитирует Невилла Daily Mail.

Напомним, что Клопп возглавляет Ливерпуль с 2015-го. "Красные" под его руководством выиграли АПЛ-2019/20 и Лигу чемпионов-2018/19. Немец объявил, что в конце сезона уходит из клуба.

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