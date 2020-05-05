"Я не колекціонер клубів": Калітвінцев визначився зі своїм майбутнім

Екс-тренер збірної України Юрій Калітвінцев поділився думками щодо подальшої роботи на тренерській ниві.

"Кажуть, що для професійного тренера найгірше – простій. Але я не колекціонер клубів і не буду на старості розповідати, яку величезну кількість команд тренував.

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Братися за будь-яку роботу тільки тому, що це робота, – не для мене. Я не відходжу від футболу, багато аналізую, провів велику працю у цьому напрямку. Мій тренувальний процес наблизить команду, яку я прийму, до позитивного результату", – сказав Калітвінцев у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Юрій розпочав тренерську діяльність у Закарпатті у 2001 році. Згодом працював зі збірною України U-19, з якою став переможцем чемпіонату Європи. Був асистентом Мирона Маркевича у головній збірній та виконуючим обов'язки наставника "синьо-жовтих". На клубно рівні встиг потренувати Динамо-2 та російські Волгу і московське Динамо.

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