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"Я не коллекционер клубов": Калитвинцев определился со своим будущим

08:00 140 Читати українською
"Я не коллекционер клубов": Калитвинцев определился со своим будущим
Юрий Калитвинцев / Фото из открытых источников

Экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев поделился мыслями относительно дальнейшей работы на тренерской ниве.

"Говорят, что для профессионального тренера нет ничего хуже чем простой. Но я не коллекционер клубов и не буду в старости рассказывать, какое огромное количество команд тренировал.

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Браться за любую работу только потому, что это работа – не для меня. Я не отхожу от футбола, много анализирую, провел большую работу в этом направлении. Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую я приму, к положительному результату", – сказал Калитвинцев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Юрий начал тренерскую деятельность в Закарпатье в 2001 году. Впоследствии работал со сборной Украины U-19, с которой стал победителем чемпионата Европы. Был ассистентом Мирона Маркевича в главной сборной и исполняющим обязанности наставника "сине-желтых". На клубном уровне успел потренировать Динамо-2 и российские Волгу и московское Динамо.

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