Калітвінцев пояснив, чому вирішив виступати за збірну України

Колишній півзахисник "синьо-жовтих" Юрій Калітвінцев зізнався, чому обрав саме українську збірну.

"Ще коли я виступав у Волгограді, Анатолій Бишовець запросив грати за юнацьку збірну колишнього СРСР. І це було щось неймовірне! Потім Анатолій Федорович хотів бачити мене у складі національної команди СНД на шведському чемпіонаті Європи 1992 року, однак через незалежні від мене причини я не поїхав туди.

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Потім мав шанс зіграти за збірну Росії на американському чемпіонаті світу 1994-го, проте не склалося: спочатку не поїхав на товариські матчі в США, бо наставник Динамо Костянтин Бєсков попросив тренера збірної Павла Садиріна залишити мене в Москві; після цього там виникла скандальна ситуація з "листом футболістів"; а згодом команду очолив Олег Романцев, який не розраховував на мене.

Коли я переїхав до Києва, мені було за 26, і я вирішив прийняти пропозицію Федерації футболу України. Загалом я задоволений виступами за національну команду України: так, ми не пробились у фінальні частини чемпіонатів світу чи Європи, але грали проти дуже сильних команд – Німеччини, Португалії, Італії", – сказав Калітвінцев у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, півзахисник виступав за "синьо-жовтих" з 1995 по 1999 роки і встиг зіграти за цей час 22 поєдинки, в яких відзначився одним голом.

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