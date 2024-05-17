Баварія панічно шукає нового тренера після серії невдалих переговорів. Мюнхенці не зуміли запросити Хабі Алонсо, Юліана Нагельсманна, Олівера Гласнера та Ральфа Рангніка. Також не вдалося вмовити Томаса Тухеля залишитися, згодом відпав варіант з поверненням Гансі Фліка.

Тухель ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього – Баварію "кинув" останній варіант

Зараз головним кандидатом на посаду став Роберто Де Дзербі, повідомляє Bild. І не просто головним, а єдиним, безальтернативним. Мак Еберль вже зустрічався з італійцем для переговорів і презентував його кандидатуру босам Баварії.

Де Дзербі успішно працює в Брайтоні, куди перейшов з Шахтаря після початку повномасштабної війни в Україні. Брайтон відпустить тренера тільки за умови погашення клаусули. Італієць обійдеться Баварії в 12 мільйонів євро – така сума прописана в контракті.