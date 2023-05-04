Головний тренер Жозе Моурінью отримав два матчі дискваліфікації в цьому сезоні нібито за грубе спілкування з четвертим арбітром матчу Кремонезе – Рома Марко Серрою. Пізніше тренер римлян був виправданий, але два матчі роботи йому ніхто вже не повернув.

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Щоб ця історія більше не повторилася, він вирішив увімкнути перед матчем 33-го туру Серії А з Монцою диктофон, оскільки вважає арбітра Даніеле Кіффі найгіршим арбітром Серії А.

"Я не дурень, я ходив на гру з увімкненим диктофоном і записував усе відтоді, як вийшов із роздягальні, і до того моменту, як повернувся до неї. Я повинен був захистити себе.

Кіффі – найгірший арбітр, якого я зустрічав за всю свою кар'єру. Повірте мені, я мав справу з багатьма поганими суддями. Зазвичай, коли я говорю про суддів, це тому, що вони мають прямий вплив на гру. У цьому випадку я не думаю, що це так. Він поганий, тому що він ні з ким не спілкується по-людськи, у нього немає емпатії, він дає червону картку гравцеві, який послизається на 96-й хвилині через втому... На жаль, у Роми немає тієї ваги, яка є в інших клубів. Ми не можемо сказати, що ми не хочемо грати під орудою цього арбітра. Я перестав працювати за 20-30 хвилин до кінця матчу, тому що знав: він дасть мені червону картку за будь-що, він придумає вилучення на рівному місці. Ось чому я покинув технічну зону до фінального свистка, я не хотів дивитися на нього", – цитує Моурінью Football Italia.

Кіффі вилучив Зекі Челіка на 90+6-й хвилині за друге попередження – захисник Роми послизнувся і "зрубав" гравця Монци. Моурінью впевнений, що арбітр все-таки зробив "свою брудну справу".

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