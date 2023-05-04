Главный тренер Жозе Моуринью получил два матча дисквалификации в этом сезоне якобы за грубое общение с четвёртым арбитром матча Кремонезе – Рома Марко Серрой. Позже тренер римлян был оправдан, но два матча работы ему никто вернуть уже не смог.

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Чтобы эта история больше не повторилась, он решил включить перед матчем 33-го тура Серии А с Монцей диктофон, поскольку считает арбитра Даниэле Киффи худшим арбитром Серии А.

"Я не дурак, я ходил на игру с включенным диктофоном и записывал всё с того момента, как вышел из раздевалки, и до того момента, как вернулся в неё. Я должен был защитить себя.

Киффи – худший арбитр, которого я встречал за всю свою карьеру. Поверьте мне, я имел дело со многими плохими судьями. Обычно, когда я говорю о судьях, это потому, что они имеют прямое влияние на игру. В данном случае я не думаю, что это так. Он плох, потому что он ни с кем не общается по-человечески, у него нет эмпатии, он даёт красную карточку игроку, который поскальзывается на 96-й минуте из-за усталости... К сожалению, у Ромы нет того веса, который есть у других клубов. Мы не можем сказать, что мы не хотим играть при этом арбитре. Я перестал работать за 20-30 минут до конца матча, потому что знал: он даст мне красную карточку за что угодно, он придумает удаление на ровном месте. Вот почему я покинул техническую зону до финального свистка, я не хотел смотреть на него", – цитирует Моуринью Football Italia.

Киффи удалил Зеки Челика на 90+6-й минуте за второе предупреждение – защитник Ромы поскользнулся и "срубил" игрока Монцы. Моуринью уверен, что арбитр всё-таки сделал "своё грязное дело".

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