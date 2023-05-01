Челсі зв'язувався з Моурінью і вже отримав чітку відповідь "Особливого"
В пошуках нового наставника "сині" звернули свою увагу на тренера Роми Жозе Моурінью.
Майбутнє португальця ще не визначено. Деякі клуби, зокрема ПСЖ та Челсі, розглядають його як потенційного кандидата на посаду тренера.
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Один із менеджерів "синіх" хотів зустрітися з головним тренером римлян та поспілкуватися на тему включення його до списку кандидатів на посаду наставника лондонської команди. Моурінью відповів відмовою. Про це повідомляє Football Talk з посиланням на Corriere dello Sport. Зазначається, що португалець хоче залишитися в Італії і влітку змінювати клуб не планує.
Нагадаємо, що Моурінью тренував Челсі з 2004 по 2007 рік, а також з 2013 по 2015 рік. Разом з командою він здобув три титули чемпіона Англії. Чинний контракт португальця з Ромою закінчується влітку 2024 року.
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