Майбутнє португальця ще не визначено. Деякі клуби, зокрема ПСЖ та Челсі, розглядають його як потенційного кандидата на посаду тренера.

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Один із менеджерів "синіх" хотів зустрітися з головним тренером римлян та поспілкуватися на тему включення його до списку кандидатів на посаду наставника лондонської команди. Моурінью відповів відмовою. Про це повідомляє Football Talk з посиланням на Corriere dello Sport. Зазначається, що португалець хоче залишитися в Італії і влітку змінювати клуб не планує.

Нагадаємо, що Моурінью тренував Челсі з 2004 по 2007 рік, а також з 2013 по 2015 рік. Разом з командою він здобув три титули чемпіона Англії. Чинний контракт португальця з Ромою закінчується влітку 2024 року.

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