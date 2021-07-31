"Я не думаю, що треба переконувати Мессі": Піке – про невизначеність щодо контракту аргентинця
Захисник Барселони Жерар Піке поділився своєю думкою щодо ситуації давнього товариша.
Мессі досі не підписав нову угоду з Барселоною, але партнери вірять у позитивний підсумок історії.
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"Ми чекаємо, коли Мессі підпише оновлення і надасть можливість продовжити разом з ним. Я не думаю, що його треба переконувати. Сподіваюся, наш проект вже його переконав", – наводить слова Піке AS.
Нагадаємо, контракт Ліонеля з Барсою завершився 30 червня, а тому футболіст поки перебуває у статусі вільного агента. Клуб намагається правильно розподілити зарплатню зірки, щоб відповідати вимогам Ла Ліги.
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