Мессі досі не підписав нову угоду з Барселоною, але партнери вірять у позитивний підсумок історії.

Мессі найближчим часом підпише новий контракт з Барселоною – ЗМІ назвав дату

"Ми чекаємо, коли Мессі підпише оновлення і надасть можливість продовжити разом з ним. Я не думаю, що його треба переконувати. Сподіваюся, наш проект вже його переконав", – наводить слова Піке AS.

Нагадаємо, контракт Ліонеля з Барсою завершився 30 червня, а тому футболіст поки перебуває у статусі вільного агента. Клуб намагається правильно розподілити зарплатню зірки, щоб відповідати вимогам Ла Ліги.

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