Нападник Ліонель Мессі повернеться до тренувань лише після підписання нового контракту з Барселоною.

Мессі повернувся до Барселони разом зі своєю родиною, однак не для підписання нового контракту – родина Ліонеля продовжить відпочинок у Європі, повідомляє Diario Sport.

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Очікується, що аргентинець підпише нову угоду з "блаугранас" на початку наступного місяця – повідомляється, що доля Мессі, скоріш за все, визначиться 2 серпня. До цього часу Лео не тренуватиметься з командою, яка майже всім складом вилетіла на збори в Німеччину. Після підписання Мессі пройде медобстеження та тренуватиметься разом з Агуеро та Емерсоном, яким надали відпочинок після Копа Амеріка.

Нагадаємо, контракт Ліонеля з Барсою завершився 30 червня, а тому футболіст поки перебуває у статусі вільного агента. За чутками, Мессі вже підписав нову угоду з каталонцями.

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