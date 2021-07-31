Месси до сих пор не подписал новое соглашение с Барселоной, но партнеры верят в положительный итог истории.

Месси в ближайшее время подпишет новый контракт с Барселоной – СМИ назвало дату

"Мы ожидаем, когда Месси подпишет обновление и позволит продолжить вместе с ним. Я не думаю, что его надо убеждать. Надеюсь, наш проект уже его убедил", – приводит слова Пике AS.

Напомним, контракт Лионеля с Барсой завершился 30 июня, а потому футболист пока находится в статусе свободного агента. Клуб пытается правильно распределить зарплату звезды, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги.

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