"Я не думаю, что надо убеждать Месси": Пике – о неопределенности по контракту аргентинца
Защитник Барселоны Жерар Пике поделился своим мнением относительно ситуации давнего товарища.
Месси до сих пор не подписал новое соглашение с Барселоной, но партнеры верят в положительный итог истории.
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"Мы ожидаем, когда Месси подпишет обновление и позволит продолжить вместе с ним. Я не думаю, что его надо убеждать. Надеюсь, наш проект уже его убедил", – приводит слова Пике AS.
Напомним, контракт Лионеля с Барсой завершился 30 июня, а потому футболист пока находится в статусе свободного агента. Клуб пытается правильно распределить зарплату звезды, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги.
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