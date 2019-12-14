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Я не буду просити придбати мені Мбаппе, Роналду і Мессі, – Лемпард

09:26 244
Я не буду просити придбати мені Мбаппе, Роналду і Мессі, – Лемпард
Френк Лемпард / ВВС

Головний тренер Челсі Френк Лемпард зізнався, що клуб поки не домовився про жоден перехід під час зимового трансферного вікна.

"У мене проходили відкриті бесіди з Мариною Грановською, а вона, наскільки мені відомо, спілкується з власником. Я можу звертатися до всіх, але в основному спілкуюся з Мариною, скаутським відділом і Петром Чехом.

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Звичайно, я щодня годинами спілкуюся зі своїм штабом, ми обговорюємо команду і можливості для розвитку. У якийсь момент починаєш думати про майбутнє в довгостроковій перспективі. Поки переговори були дуже відкритими, і я цьому радий. Але, звичайно, ми поки нікого не купили.

Якщо я скажу, що хочу Мбаппе, Роналду і Мессі в атаку, мені відмовлять. Так що такого я не скажу. Існує баланс, і я можу висунути рекомендацію, відкрито поспілкуватися з власником і сподіватися, що ми рухаємося в правильному напрямку", – цитує Лемпарда Goal.com.

Нагадаємо, нещодавно спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію лондонського Челсі щодо заборони на трансферну діяльність. Очікується, що Лемпард отримає на підсилення складу команди близько 150 млн фунтів.

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