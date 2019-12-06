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Челсі виділить Лемпарду 150 мільйонів фунтів на зимові трансфери – наставник визначився з пріоритетними цілями

14:11 305 Читать на русском
Челсі виділить Лемпарду 150 мільйонів фунтів на зимові трансфери – наставник визначився з пріоритетними цілями
Френк Лемпард / ВВС

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард отримає від керівництва клубу суттєву підтримку для підсилення складу у січні.

Після відміни трансферного бану, яка дозволяє "пенсіонерам" підписувати нових гравців вже у найближче трансферне вікно, керівництво клубу прийняло рішення виділити 150 мільйонів фунтів на підсилення команди, інформує The Telegraph.

Челсі скоротили трансферний бан – Лемпард зможе підписувати нових гравців вже у січні

Лемпард розглядає варіанти придбань на позиції форварда, вінгера, флангового і центрального захисників. У список інтересів наставника входять нападник Ліона Мусса Дембеле, вінгер Борусії Д Джейдон Санчо і півзахисник Вілфрід Заха з Крістал Пеласа.

Нагадаємо, наразі команда Френка Лемпарда посідає 4 місце у турнірній таблиці АПЛ. Після свого приходу в клуб Лемпард провів суттєве омолодження складу – в основній обоймі команди з'явилися Таммі Абрахам, Фікайо Томорі, Ріс Джеймс та Мейсон Маунт.

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