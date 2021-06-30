Збірна України обіграла Швецію у 1/8 фіналу Євро-2020. У соцмережах – тотальна ейфорія від подвигу наших хлопців.

Ми зробили це! Команда Андрія Шевченка пробивається у чвертьфінал Євро-2020 після драматичного матчу в Глазго. "Синьо-жовті" продемонстрували неймовірний характер і бажання, а несподіваним героєм зустрічі став 24-річний Артем Довбик. Хто б міг подумати, що після австрійського провалу збірна України потрапить до числа 8 найкращих команд турніру... Далі – місія (не)можлива, Англія, та зараз потрібно насолоджуватися історичним тріумфом.

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