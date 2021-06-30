Сборная Украины обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020. В соцсетях – тотальная эйфория от подвига наших ребят.

Мы сделали это! Команда Андрея Шевченко пробивается в четвертьфинал Евро-2020 после драматичного матча в Глазго. "Сине-желтые" продемонстрировали невероятный характер и желание, а неожиданным героем встречи стал 24-летний Артем Довбик. Кто бы мог подумать, что после австрийского провала сборная Украины попадет в число 8 лучших команд турнира... Дальше – миссия (не)выполнима, Англия, но сейчас нужно наслаждаться историческим триумфом.

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