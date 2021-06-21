Збірна України програла завершальний матч групового етапу Євро-2020 проти Австрії, але шанси на плей-офф все ще залишаються. Експертний розбір польотів та реакція відомих уболівальників – вже на "Футбол 24".

Ярмоленко не врятував від поразки / УЄФА

Зіграємо у лотерею. Після справедливої поразки від австрійців команда Шевченка залежить від турнірних розкладів в інших групах. Ми поступилися за усіма статтями. Підсумкові 0:1 не показують реальної картини, "синьо-жовті" могли пропустити більше. Сумно, адже українські фани у Бухаресті зробили усе, аби Ярмоленко та Ко почувалися як вдома.

Україна – Австрія – 0:1 – відео гола і огляд матчу

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