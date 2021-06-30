"Хотів би в першу чергу подякувати всім уболівальникам, які нас підтримували і підтримують донині. Хотів би подякувати всім, хто зміг прийти на стадіон і хто не зміг через різні причини. Ця перемога тільки для них, для всієї країни. Це історичне досягнення. Раджу всім радіти, тому що ми живемо один раз, і таких моментів може вже й не бути. Я, мені дуже важко... (на цьому моменті Олександр пустив сльозу – прим. Футбол 24).

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Особисто мені дуже важко було налаштуватися на цей матч, тому що після перших трьох зустрічей на нас вилилося дуже багато критики, на всю команду, зокрема, на мене. Я відчував відповідальність і те, що можу дати більше команді. Дуже радий і пишаюся, що ми зуміли сьогодні довести всім, всій Європі, всій країні, що можемо досягати поставлених цілей.

У збірній я звик грати в середині поля. Але я вже говорив багато разів, що готовий грати там, де мене бачить тренер. Сьогодні тренерський штаб обрав тактику, яка спрацювала. Тому ми всі зіграли і заслужили цю перемогу. Звичайно, завдання було зіграти компактно, єдиним блоком, тому що шведи – дуже організована команда. Вони люблять грати другим темпом, швидко відбирати м'яч і контратакувати на тому просторі, який з'являється на половині суперників. Ми це знали, добре підготувалися до них, хоча і дали їм створити дуже багато моментів біля своїх воріт. Спасибі Бущану, що він сьогодні видав чудову гру знову.

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Думаю, це перемога за рахунок характеру, бажання. Всі ми прекрасно розуміли, скільки критики на нас вилилося в перших трьох матчах. Сьогодні ми всі разом дивилися один одному в очі і виходили на гру як на війну. Розуміли, що потрібно здобути результат, цей історичний результат. І ми це зробили", – заявив Зінченко у коментарі Великому футболу. Розпитувала Олександра його дружина Влада.

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