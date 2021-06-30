Унікальний шанс для команди Шевченка. Після історичного виходу до плей-офф Євро українці отримали змогу вперше пробитися і до 1/4 фіналу – звітний суперник сприяв стриманому оптимізму. Поєдинок прийняв Глазго, стадіон Гемпден-Парк. Матч, як і онлайн-трансляція Швеція – Україна на "Футбол 24", стартував о 22:00. Це п'ята зустріч в історії протистояння двох "синьо-жовтих" дружин. Ми програли лише раз, та й те у контрольній грі. Водночас виграли єдиний офіційний бій – на домашньому Чемпіонаті Європи 2012, коли Андрій Шевченко дублем відповів Златану Ібрагімовічу на його єдине влучання. Попередні баталії також добре пам'ятають Ярмоленко (автор асисту), Пятов і Степаненко.

Швеція – Україна: онлайн-трансляція матчу 1/8 Євро-2020

Наша головна команда несподівано вийшла за схемою 5-3-2 з тріо центральних захисників. Ще більш сенсаційним стало рішення Шевченка посадити Маліновського у запас. Іншою жертвою експерименту став Миколенко. Присіли на лавку обидва футболісти, які грали попередні матчі на лівому фланзі. Ми почали страждати з перших хвилин. Прохід Форсберга, який ледь не обіграв усю команду. Удар Кулусевскі на підбиранні метрів з 13 – Забарний встиг заблокувати, але все це дуже тривожно. Перший удар України на 10 хвилині. Шапаренко класно протягнув снаряд після пасу Степаненка з глибини, але гарячково пробив далеко від воріт.

Швеція – Україна – відео голів і огляд матчу

Ярмоленко блискуче вивів на удар Яремчука. Наша топ-зв'язка ледь не спрацювала після чергової на цьому Євро стіночки двох Я, але Ольсен показав, що він у не менш прекрасній формі – дебютний сейв у матчі від запасного голкіпера Евертона. Перший стовідсотковий момент. Тішить, що створили його ми, причому зовні дуже легко. У них свої стіночки і супердуети. Простим перепасом двоє шведів відіграли 3 наших. Кулусевскі отримав час і простір для подачі, Форсберг трохи не дотягнувся до подачі, аби акцентовано розстріляти Бущана.

Більш небезпечним був удар Ісака в наступній же атаці. Кулусевскі кількома геніальними мазками вивів свого форварда у штрафний. Удар з-під Степаненка, Бущан проводжає очима – на щастя, повз ворота. Божественний голасо від збірної! Ідеальна діагональ від Шапаренка на фланг. Караваєв скидає під удар, Ярмола, здавалось, пригальмовує, але насправді вирізає бразильський пас на дальній кут воротарського. Зінченко прошиває Ольсена! І тут же ледь не пропускаємо дурнуватий гол. Лассон підловив Бущана на зміщенні в центр і закрутив з флангу метрів з 35. Воротар Динамо встиг витягнути.

Ярмоленко ловить Екдаля на невдалому вибиванні. Андрій зупиняє м'яч на груди і пробиває з льоту – вище. Коли вже навіть наш єдиний форвард Яремчук вмирає у підкатах перед нашим штрафним, на це любо-дорого дивитися. Шведи не забувають досить легко проникати у наш штрафний. Кулусевскі падає після одного з таких проходів. Зірка Ювентуса показує, що Матвієнко його блокував, але Орсато не готовий ставити пенальті за таке. Форсберг з допомогою рикошету від Забарного зрівнює на 43-й.

Простий дальній удар, пропускаємо дурний м'яч у роздягальню: гола опорна зона, де мало б бути цілих двоє хвилерізів, або хоча б один з тріо центральних! Степаненко змістився страхувати ліворуч, а Сидорчук не допрацював. Капітан Динамо наївно бігав від гравця до гравця, поки один з трьох найгостріших у шведів Форсберг вільно приймав, готував і завершував удар. На диво живий тайм і справедливий рахунок. Швеція теж на свій гол награла, а багато ударів їй ніколи не потрібно було.

Уся загроза від Ярмоленка по перерві. Спочатку змусив голкіпера вибігати майже до центра поля. Потім перерваний навіс. І нарешті прохід і пас під удар... Сидорчуку. СТІЙКА! Швеція відповідає дальнім пострілом опорника і крученим ударом Форсберга. Та ж стійка рятує тепер і нас. Кривцов не витримав офсайдну лінію, Матвієнко підстрахував одноклубника із Шахтаря у класному підкаті – там уже готові були замикати простріл з лівого краю. Закидання на Ісака, вихід на Бущана і удар повз ворота. Матвієнко ще й впіймав візаві в положення поза грою, тому тут все добре було.

Маліновський замінив Шапаренка, який був чи не найкращим у першому таймі, але почав помилятися після перерви, на 61 хвилині. Дебютна заміна в нашому матчі. Яремчук вибиває головою після подачі кутового, але Кулусевскі приймає у нашому штрафному і крутить у дальній. Бомбезний сейв Бущана рятує! Неймовірний момент тут же у нас. Зінченко розігнав атаку першим пасом, Маліновський протягнув далі і віддав, Яремчук продовжив, а Ярмоленку вистачило сил лише добігти і занадто слабко пробити.

Форсберг знищив Караваєва, Сидорчука і всю нашу ідею про підстраховку. Черговий кручений удар, цього разу поперечина. Третє влучання у каркас воріт за 15 хвилин другого тайму, якась фантастика. Перші заміни від Янне Андерссона лише на 83 хвилині. Ледь живі крайні захисники Швеції, обоє покидають поле. Бенгтссон міняє 27-річного Аугустінссона. Крафт замість 34-річного Лустіга. Дальній пас на Кулусевскі, ми не витримуємо лінію офсайду. Забарний блокує в останній момент. Маліновський уже другий раз підбирає снаряд, але не може розігнати швидку контратаку після стандарту шведів. Як же шкода цих напівммоментів.

На перший додатковий тайм Шевченко відразу випускає Бєсєдіна замість зовсім виснаженого Яремчука. "Знайди удар", – кричить Шевченко Маліновському. В овертаймах уже не до якоїсь вибагливої тактики. Тим більше, що обидві команди вже ледь ходять, не те що бігати. Макаренко міняє Степаненка, якого теж ледь вистачило на 95 хвилин. Потрійна заміна Швеції. Квайсон замість Кулусевскі. Ісак поступається місцем на полі Бергу. Клаессон дає відпочити капітану Ларссону – 36 років усе-таки. Даніельссон високо піднятою прямою ногою врізає Бєсєдіну. Тільки жовта? VAR перевіряє на предмет червоної. Орсато змінює рішення. Цілком заслужене вилучення – так можна і кар'єру супернику зламати.

Зінченко навісив настільки могутньо, що нокаутував Крафт. Так і струс мозку можна отримати, а замін уже нема – Хеландер вийшов замість Ольссона після вилучення. Циганков, який замінив Бєсєдіна, пройшов і подав. Караваєв намагався замкнути, але не встигав пробити як треба. Це якась катастрофа. Ще й Кривцову з Ярмоленком врізали. Страждають наші гравці. Ніби й граємо в більшості, але так і до меншості можна догратися. Довбик замість Ярмоленка у перерві між двома додатковими таймами. Шкутильгає Кривцов, те саме в Екдаля. Справжня драма.

"Розтягуємо через фланги, треба забити". Нова установка від Шевченка. І майже ж пройшов момент. Хеландер втратив м'яч у своєму штрафному на рівному місці, але Циганков впав, Довбик не добіг. Що зараз зробив Маліновський. Усі чекали удару, а він вирізав за спини. Довбик з кількох метрів перекинув і Ольсена, і ворота. Але там і так був офсайд... Сидорчук вривається у штрафний і видає класний пас п'ятою, але в Караваєва не виходить удар. Врізався Олександр у суперника. Тепер Берг лежить на газоні.

Макаренко страхує нас від проблем, Зінченко скидає, Маліновський стріляє повз ворота. Безус замінив Сидорчука. Вочевидь, заради серії пенальті уже. І тут Хеландер б'є Романа у плече. Жахливі муки нашого легіонера, повертається у стрій. Довбик замикає навіс Зінченка з лівого флангу, уникаючи офсайду завдяки Лінделефу. Це 2:1 на 120 хвилині! Ми вистраждали цей чвертьфінал, де зіграємо проти Англії – команди, яка не пропустила жодного гола і виграла 3 з 4 матчів на цьому Чемпіонаті Європи.

У грі двох рівних команд ми нарешті продемонстрували те, за що любимо свою збірну всі ці роки. Характер, працездатність на межі подвигу, небанальні тренерські ідеї, сплав лідерів з джокерами. Нарешті Шевченко, хай і частково вимушено, вдався до більшої кількості замін. І саме одна з цих 6 замін спрацювала. Випадковість? Її б не було, мабуть, якби не жахіття Бєсєдіна, якого поламав захисник китайського Даляня. Але Україна заслужила цю перемогу сповна. Навіть за очікуваними голами ми їх переграли (1,72 на 1,18). Відразу 3 стовідсоткові моменти проти 1 у Швеції. Вміємо, можемо, маємо які-не-які резерви! Це болісне і вистраждане народження її величності Команди.

#SWE 1-2 #UKR



Ukraine with six shots and 1.0 xG after the red card. pic.twitter.com/nOji3HxlGT — Paul Carr (@PaulCarr) June 29, 2021

Шевченко видає найкращу гру на Євро-2020

Випустити 5 захисників і обох основних опорників, які раніше ніби мінялися матчами? Та ще й проти Швеції, яка сама то не дуже любить атакувати. Наважитися посадити Маліновського у запас, перевести Зінченка на роль Миколенка. Тренерський штаб максимально страхував наше життя на цьому турнірі. Нарешті ми побачили і таке явище, як заміни. Звісно, наші оцінки багато в чому мотивує переможний результат. Та душа, яку команда залишила на полі. Віддала до останку, не вимагаючи нічого у відповідь. Як віддав Бєсєдін своє здоров'я, аби ми отримали перевагу на одного гравця і можливість випустити нові обличчя.

Але це ж справді було дуже цікаво. Не сподобалося, скільки місця ми віддавали Форсбергу та Кулусевскі. Особливо важко було дивитися на страждання опорної зони. Водночас ці гравці зараз у такій формі, що і Англію могли повозити. Ми традиційно отримали купу неприємностей на свої ворота. Однак тут більшою мірою заслуга індивідуальностей, які розривають у топ-чемпіонатах і на цьому Євро. Не будемо вже зовсім недооцінювати шведів, як недооцінили вони наших хлопців. Ми не провалювалися, а дуже навіть непогано потренувалися, як стримувати усіх цих Грілішів, Стерлінгів і компанію.

Схема з 3 чи за бажанням 5 захисниками відвоювала право на життя. Ми кілька разів добряче провалилися з криттям Форсберга, який робив усе – обходив на дриблінгу, вигравав у швидкості, пробивав практично ідеально. Кулусевскі вже тримали трохи краще, Ісака добряче закрили. Танцювали від суперника, і в цьому немає нічого, за що потрібно соромитися. Досить непогано просували м'яч першими передачами – у Забарного і Караваєва 8 таких пасів, Матвієнко завершив з 6. Лише у Форсберга більше (9), але він нині був таким королем, як Шева-гравець чи Лєвандовскі у збірній. Коли твій рівень просто переростає більшість партнерів.

І ще раз на секунду. Ілля Забарний, 18 років. Захисник, якому не особливо дозволяють брати гру на себе в частині початку атак, віддав удвічі більше пасів з просуванням, ніж центрбек Манчестер Юнайтед Лінделеф. Якщо вам мало, то в юного динамівця 4 виноси, 2 заблоковані удари, 3 перехоплення і 5 виграних єдиноборств з 5. Мабуть, другий найкращий футболіст збірної після Зінченка у звітному матчі. Забарний чи не найбільше виграв від зміни схеми. Він знову постав монолітом, а разом з Кривцовим і Матвієнком міг дозволити собі ту необхідну страховку, якої не вистачало з Австрією. Зайва пара ніг ніколи не вберігала нас від пропущеного гола, але допомагала в моменти найбільшого тиску.

Зінченко, просто Браво

Гол плюс пас, які тут ще можуть бути питання. Зіна пережив важкий тиждень. Його сльози, які душив у собі, показують ставлення, яке ми хочемо бачити від усіх гравців збірної і в кожному матчі без винятків. Він майже ніколи не грав у головній команди України лівого захисника чи вінгбека, а тут вийшов і зробив роботу. Ідеальне підключення у воротарський у стилі найкращих зразків Євро-2020 (зокрема, тих, які нас вибивали), майстерний навіс з флангу. А ще 7 виграних єдиноборств з 8, виноси, відбирання, повернення контролю над м'ячем.

Довбик і Макаренко стають золотими джокерами

Один налагодив спокій в оборонній грі та виграв усю свою боротьбу за 25 хвилин. Знизив ризики, додав надійності. Інший загубив момент, але потім довів, що тренерський штаб дарма стільки часу маринував його на лаві запасних. Довбик став ілюстрацією того, що Шевченко і компанія помилялися з кількома гравцями ротації, не випускаючи їх ні на хвилину, економлячи ці заміни, ніби гарячу воду. Добре, що у такий важливий момент випустили й Артема. Однак сталося це лише після того, як важко травмувався Бєсєдін. Два гравці, які на груповому етапі не провели жодної хвилини, стали найкращими як мінімум серед тих, хто виходив на заміну.

Дух переміг клас

Збірна повторює історичне досягнення (чвертьфінал ЧС-2006), але нині насолоди більше. Ми не знущаємося над усім світом, намагаючись прорватися у серію пенальті. Навпаки, Шевченко проявляє себе блискучим мотиватором і змушує команду шукати другий гол, не доводити справу до лотереї. Ми атакуємо з останніх сил, але робимо це навіть ефектно (пас п'ятою Сидорчука, його ж влучання у стійку). Поки, таке склалося враження, Швеція чекала, коли ми самі зупинимось чи привеземо щось, українці загартовували характер. Грали через біль, піт і сльози. Саме грали, а не мучилися.

У нас немає атакувальних талантів рівня Форсберга чи Кулусевскі. Ще й щоб вони регулярно грали в топ-чемпіонатах. За всієї поваги, але Зінченко змушений більше думати за надійність, ніж креатив, у Манчестер Сіті. Маліновський стає загадкою турніру – повільний в рухах і думках, далекий від тої ролі лідера, яку приміряв на себе. Та в нас був незламний дух. Збірна проявила саме таку реакцію, яку анонсувала на кожному кроці. Просто ми не можемо без проблем. Нам навіть якось краще, коли доводиться долати труднощі, а не все вдається легко. Що ж, ви звертайтесь, коли потрібна критика, що мотивує бути злішими і мужнішими. Але якщо є за що, будемо хвалити. Сьогодні саме той, кращий день, де відпахали на повну всі. А тому за якісь помилки якось навіть незручно дорікати.