Я не боюся АПЛ, у Астон Вілли багаті власники, – головний тренер команди Сміт

Головний тренер Астон Вілли Дін Сміт з нетерпінням очікує нового випробування.

Наставник новачка поділився думками щодо перемоги над Дербі і виходу в АПЛ.

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"Відчуття дуже приємні. Чесно кажучи, у нас приголомшлива команда. Хлопці сприймають різні ідеї, вони всі заслуговують на такий результат. Я вважаю, що тиск – це те, що потрібно відчувати на собі, ми наполегливо працюємо кожен день, щоб виправдати очікування.

У нас два багаті власники, і вони з клубом надовго. У нас гігантський потенціал", – сказав Сміт у коментарі ВВС.

Нагадаємо, "віллани" змогли перемогти Дербі у фіналі плей-офф Чемпіоншипа і вирвали останню путівку в англійську Прем'єр-лігу.

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