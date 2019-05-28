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Я не боюсь АПЛ, у Астон Виллы богатые владельцы, – главный тренер команды Смит

00:56 18 Читати українською
Я не боюсь АПЛ, у Астон Виллы богатые владельцы, – главный тренер команды Смит
Дин Смит / Reuters

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит с нетерпением ждет нового испытания.

Наставник новичка поделился мыслями относительно победы над Дерби и выхода в АПЛ.

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"Ощущение очень приятные. Честно говоря, у нас потрясающая команда. Ребята принимают различные идеи, они все заслуживают такой результат. Я считаю, что давление – это то, что нужно чувствовать на себе, мы упорно работаем каждый день, чтобы оправдать ожидания.

У нас два богатых владельца, и они с клубом надолго. У нас огромный потенциал", – сказал Смит в комментарии ВВС.

Напомним, "вилланы" смогли победить Дерби в финале плей-офф Чемпионшипа и вырвали последнюю путевку в английскую Премьер-лигу.

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