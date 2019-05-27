Астон Вілла стала третім новачком АПЛ – Террі переміг Лемпарда у фіналі плей-офф Чемпіоншипу

Бірмінгемська Астон Вілла, до тренерського штабу якої входить Джон Террі, у фіналі плей-офф Чемпіоншипу перемогла Дербі Каунті, який очолює Френк Лемпард, і пробилась в АПЛ.

Чемпіоншип. Плей-офф, фінал

Астон Вілла – Дербі Каунті – 2:1

Голи: Ель-Газі, 44, Макгінн, 59 – Мерріотт, 82

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Астон Вілла та Дербі Каунті зійшлись у фіналі плей-офф Чемпіоншипу за право здобути останню путівку в АПЛ. "Віллани" минулого сезону на цій самій стадії поступились Фулхему, і отримали другий шанс. Підопічні Діна Сміта, у штабі якого працює Джон Террі, почали активно тиснути на суперника та створювати моменти, які матеріалізувались у гол Ель-Газі перед самою перервою.

У другому таймі команда з Бірмінгема продовжила активно діяти попереду. На 59-й хвилині голкіпер Дербі Келле Роос невдало зіграв на виході, і Макгінн подвоїв перевагу "вілланів". Підопічні Френка Лемпарда прокинулись лише в останні 20 хвилин поєдинку, що втілилось у гол Джека Мерріотта, який вийшов на заміну. Але на більше "баранів" не вистачило.

У підсумку, Астон Вілла вперше з 2016 року виступатиме в елітному дивізіоні. Першими двома новачками Стали Норвіч і Шеффілд Юнайтед, які вийшли напряму.

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