"Чи зарано я перейшов до Барселони? Це був величезний стрибок в рівні. За рік до цього ми виграли з Шахтарем Кубок УЄФА. Але була велика різниця в філософії ідеї та принципи. Звичайно, мені потрібно було більше часу. Було прикро.

Чигринський: Збірна України – закрита глава для мене

Я прибув 29 серпня, а чемпіонат стартував 31-го. У мене не було підготовки, щоб я зрозумів ідеї і концепції гри в атаці і захисті. У Гвардіоли був кістяк і він не міг гарантувати мені ігровий час. Вони отримали пропозицію від Шахтаря, і побачили можливість повернути частину грошей.

Гвардіола хотів довше зі мною попрацювати? Я теж. Грати за Барселону Гвардіоли було неймовірним досвідом. Тепер, коли час минув, я розумію, що цей досвід безцінний. Я ні про що не шкодую. Це було не рішення Гвардіоли.

Я був нещасний, тому що був амбітний. У той рік я не був спокійним і терплячим. Гвардіола змушував мене працювати все більше і більше. Я не аналізував і не замислювався над порадами, які він мені давав", – поділився Чигринський у інтерв'ю Lavanguardia.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо