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Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо

Минулого тижня українці знову "запалювали" у за кордоном. Щоправда, на авансцені тепер інші герої. Лише Роман Яремчук демонструє стабільність. Зате результативно про себе нагадав Іван Петряк та феєрично повернувся до гри Руслан Маліновський, але про все послідовно.

Англія

Олександр Зінченко знову залишився поза заявкою Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола не викликав Сашка на гру в третьому матчі поспіль. Цікаво, що серія почалася після зустрічі з Порту (0:0), у якій українець став найкращим гравцем матчу. Словом, дербі Манчестера пройшло без українця і без забитих м'ячів.

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Андрій Ярмоленко також повторив долю свого земляка. Повідомлялося, що клуб у ньому остаточно розчарувався і хоче продати вже взимку. Не дивно, що на фоні таких повідомлень Девід Мойєс розраховує на інших виконавців. Зрештою, Вест Хем без проблем обіграв Лідс і продовжує переслідувати лідерів.

Італія

У Бергамо зараз дуже неспокійно. Керівництво підтримало головного тренера у його конфлікті з лідерами (Гомесом та Ілічічем). Джан П'єро Гасперіні у матчі з Фіорентиною обох залишив на лавці для запасних, довірившись іншим виконавцям. Одним із них став Руслан Маліновський. Українець не підвів і тріумфально відзначив повернення на поле після 5 матчів простою. На 55-й хвилині хавбек поклав у ворота "фіалок" розкішний гол зі штрафного. Аталанта розгромно перемогла (3:0).

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Іспанія

Андрій Лунін продовжує чекати на свій дебют за Реал, але Тібо Куртуа не дає причин сподіватися на це у найближчому майбутньому. Голкіпер збірної України вже традиційно спостерігав за грою своєї команди з лави для запасних – цього разу колектив Зінедіна Зідана впевнено виграв мадридське дербі. Реал двічі забив у ворота Атлетіко, а Куртуа оформив черговий "сухий" матч.

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Продовжується падіння Альбасете. "Механічний сир" продовжив свою безвиграшну серію до 10 матчів, розгромно поступившись Кастельйону. Роман Зозуля не мав шансів допомогти своїй команді, оскільки напередодні здав позитивний тест на коронавірус.

Німеччина

Санкт-Паулі Бориса Тащи знову не виграв, розписавши нічию з Ерцгебірге у Бундеслізі 2. "Пірати" не знають смаку перемог протягом 9 офіційних матчів. Цього разу українець вийшов у стартовому складі і провів на полі 62 хвилини. Тащи встиг записати своє ім'я у протокол, отримавши жовту картку. Голи Санкт-Паулі забивав, коли Бориса вже замінили.

Нападник молодіжної збірної України Ерік Шуранов дебютував за головну команду Нюрнберга. Тренер випустив українця на 80-й хвилині, а його команда зуміла дотиснути Вюрцбургер Кікерс перед фінальним свистком.

Австрія

ЛАСК грав проти місцевого гранда – Зальцбурга. "Чорно-білі" поступилися з рахунком 1:3 і пропустили "Ред Булл" на перше місце. Євген Чеберко просидів увесь матч на лаві для запасних, хоча в останніх двох поєдинках ігрову практику отримував.

Бельгія

У Генті Ігор Пластун вийшов на поле вперше за 10 матчів. Центрбек, як і Роман Безус, відіграв увесь поєдинок Ліги Європи проти Хоффенхайма. Втім, "буйволи" поступилися з рахунком 1:4. Схоже, тренерський штаб у ЛЄ дав відпочити лідерам. Зокрема Роман Яремчук проти німців зіграв лише останні півгодини.

В чемпіонаті Бельгії проти Стандарда форвард вийшов у старті, а два інші українці перемістилися у запас. Саме Яремчук наприкінці гри забив переможний гол, перервавши серію Гента з п'яти поразок поспіль.

Ще позаминулого тижня Мар'ян Швед став об'єктом критики тренера та одноклубників в Мехелені. Клуб задоволений реакцією українця на тренуваннях. Швед продовжує регулярно потрапляти у заявку на матчі. Щоправда, ігрової практики вінгер не отримує.

Едуард Соболь сильно підставив свою команду, отримавши вилучення вже на 39-й хвилині гри проти Лаціо (2:2). Покарання для українця прийшло у Лізі Жупіле, де тренер залишив захисника на лаві для запасних.

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Євген Макаренко та Олександр Філіппов отримали крихти часу в матчах Кортрейка та Сент-Трюйдена відповідно. Обидва колективи зазнали чергових поразок.

Андерлехт нарешті перервав серію з чотирьох матчів без перемог. Підопічні Венсана Компані зробили це гучно – обігравши лідера чемпіонату Бельгії. Богдан Михайліченко відіграв проти Генка усі 90 хвилин і записав до свого пасиву жовту картку.

Вірменія

У перенесеному матчі 7-го туру Пюнік приймав такого ж невдаху – Ширак. Господарі зазнали чергової поразки і опустилися на останнє місце. Артем Габелок відіграв увесь матч, після якого його Пюнік залишився єдиною командою першості, яка у нинішньому сезоні ще не перемагала.

Греція

АЕК не зумів грюкнути дверима у Лізі Європи, в останньому турі поступившись Лестеру (0:2). Євген Шахов зіграв проти англійців лише 35 хвилин. Зате в чемпіонаті Греції видовищний поєдинок проти Аполлона українець провів без замін – АЕК здобув перемогу з рахунком 4:3. Дмитро Чигринський продовжує заліковувати травму.

Владислав Наумець зіграв проти Панатінаїкоса останні півгодини. Яніна на той момент пропустила обидва голи і виправити ситуацію не спромоглася.

Данія

Есб'єрг продовжує штурмувати другий дивізіон чемпіонату Данії, здобувши п'ять перемог поспіль. Юрій Яковенко гру проти Вендсюсселя пропустив, а з Хельсінгером зіграв 30 хвилин. Цього часу українцю вистачило, щоб забити переможний м'яч. У нинішній першості Яковенко вже забив 4 голи, Есб'єрг ділить перше місце у таблиці з Віборгом.

Угорщина

Посеред тижня Ференцварош поступився Динамо і вилетів із єврокубків. Зате у чемпіонаті Угорщини підопічні Сергія Реброва здобули чергову перемогу. У Лізі чемпіонів Олександр Зубков та Ігор Харатін вийли у стартовому складі, а на вихідних отримали шанс трохи відпочити. Обоє з'явилися на полі у другому таймі проти Залаегерсега, за який зіграв Артем Фаворов. Зубков навіть встиг віддати результативну передачу (відео тут).

Головним переслідувачем Ференцвароша залишається Фехервар. Іван Петряк добряче постарався залишити свою команду в чемпіонських перегонах, забивши два голи у ворота Будафокі. У нинішньому сезоні в активі українця уже 6 м'ячів, що дозволяє розташуватися на третій сходинці списку бомбардирів чемпіонату Угорщини.

Кіпр

Пафос відрапортував, що Артур Рудько оформив рекордну "суху" серію в історії кіпрського клубу, не пропускавши протягом 626 хвилин. Минулого тижня екс-голкіпер Динамо зберіг для Пафоса нічию проти АЕКа з Ларнаки (0:0), але не врятував від поразки з Омонією (1:2). Орест Кузик у цих двох матчах зіграв лише 4 хвилини.

Євген Селін так і не з'явився на полі в поєдинку проти Ерміса, а його Анортосіс не зміг обіграти одного із аутсайдерів першості.

Польща

Богдан Бутко та Василь Кравець продовжують по черзі грати в основі Леха. Захисник Шахтаря провів усю гру проти Рейнджерс в ЛЄ (0:2), а вихованець Карпат зіграв проти підопічних Стівена Джеррарда лише один тайм, зате допоміг своїй команді у поєдинку Екстракляси проти Сталі (1:1).

Подбескідзе Сергія Мякушка зганьбився у другому матчі поспіль. У минулому турі команда отримала чотири "сухих" м'ячі від Леха, а проти Пяста зіграла ще гірше – 0:5.

Краковія досі змушена обходитися без допомоги Олексія Дитятьєва, який заліковує травму.

Саудівська Аравія

Максим Коваль не зумів врятувати Аль-Фатех від третьої поразки поспіль. Однак найцікавіше почалося вже після фінального свистка протистояння з Аль-Батіном. Футболісти влаштували штовханину, кричали і сперечалися з арбітром. Коваль був одним із найактивніших і закономірно отримав жовту картку, хоча гра на той момент вже закінчилася.

Туреччина

На берегах Босфору минулого вікенду грав лише один наш земляк із трьох. Артем Кравець та Сергій Рибалка продовжують перебувати у лазаретах своїх команд. Микола Морозюк зі своїм Різеспором нарешті переміг. Капітулював Гезтепе з екс-динамівцем Брауном Ідейє у складі. Морозюк записав у свій пасив "гірчичник".

Хорватія

Дмитро Льопа традиційно отримав годину ігрової практики у складі Осієка. У центральному матчі туру підопічні Ненада Б'єліци розгромно поступилися Горіці (1:4). "Біло-блакитні" серйозно ускладнили собі турнірне становище і замість лідерства ризикують опуститися на четверте місце.

Чехія

Тарас Качараба допоміг Словану відстояти "суху" нічию у останньому єврокубковому матчі для своєї команди. А от у чемпіонаті український центрбек відбував дискваліфікацію за червону, отриману в попередньому турі. Слован розгромно програв Славії (0:3), яка очолює турнірну таблицю чемпіонату Чехії.

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